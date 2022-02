Cyril Viguier, l'homme fort des rendez-vous politiques : "On s'intéresse à ce qui fait la réalité d'une élection"

Depuis plusieurs mois maintenant, Cyril Viguier s'est imposé à l'antenne avec son rendez-vous politique Face aux territoires. L'émission hebdomadaire a été lancée à la rentrée 2021 et est diffusée sur TV5 Monde, en partenariat avec Ouest-France et Nice-Matin. Et à l'approche des élections présidentielles, attendues en avril prochain, Cyril Viguier se réjouit de se différencier des autres programmes politiques en apportant une touche régionale sur son plateau.

"On n'est pas en présence de chroniqueurs, souvent parisiens, qui viennent poser leurs questions. Ici, le principe est d'associer la presse régionale quotidienne, Ouest-France, Nice Matin et France Antilles... On s'intéresse à ce qui fait la réalité d'une élection, c'est-à-dire ce que les gens vivent", a-t-il confié lors d'une interview pour Télé Poche parue ce lundi 7 février 2022. D'ailleurs, les Français ont un rôle clef dans Face aux territoires puisqu'ils ont la possibilité d'interpeller les invités avec leurs questions sur des sujets de vie quotidienne. Des invités qui sont issus de tous les bords, autant "de droite comme de gauche".

Cyril Viguier a justement d'ores et déjà reçu de nombreuses personnalités politiques dans son émission comme Valérie Pécresse (présidente de la région Île-de-France et candidate à l'élection présidentielle 2022), Xavier Bertrand, Elisabeth Moreno (ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Egalite des chances) ou encore Gérard Larcher (président du Sénat), Richard Ferrand (président de l'Assemblée nationale), Jean-Baptiste Lemoyne (Ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du Tourisme, des Français de l'étranger et de la Francophonie et auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargé des PME) ou encore Sophie Cluzel (secrétaire d'Etat en charge des personnes handicapées).

Cette période politique très intense se révèle être un défi de taille pour Cyril Viguier mais surtout une parenthèse très palpitante. "La présidentielle, c'est la série Netflix la plus passionnante dont on peut rêver ! À quelques mois du scrutin, les cartes sont rebattues", estime-t-il avec enthousiasme.