Cyril Viguier reçoit le ministre Jean-Baptiste Lemoyne : Jean Roch débarque et l'interpelle !

Nouvel invité pour Cyril Viguier jeudi 13 janvier 2022 dans Face aux Territoires, son émission politique diffusée sur TV5 Monde et lancée en partenariat avec Ouest-France et Nice-Matin. Le journaliste de 58 ans reçoit alors le Ministre du Tourisme et des PME Jean-Baptiste Lemoyne. En pleine émission, une autre personnalité se joint au débat. En effet, c'est à Jean Roch, à distance en visio, que Cyril Viguier donne la parole !

Le propriétaire du VIP Room, l'une des plus célèbres boîtes de nuit de Saint-Tropez, interpelle alors l'homme politique sur la fermeture des discothèques en France. "Je m'interroge sur la décision prise par le Premier ministre anglais, Monsieur Boris Johnson, de laisser tout ouvert en Angleterre – restaurants, bar et également les discothèques – sans aucune limitation. Et ça continue de fonctionner. Sa position par rapport à la Covid-19 est celle de créer une immunité collective, explique-t-il. Quel est votre sentiment par rapport à ça ?"

Retour sur le plateau où Jean-Baptiste Lemoyne répond alors aux interrogations de ce patron. "On a voulu prendre des mesures de freinage pour tout simplement éviter l'engorgement des hôpitaux et aussi éviter d'être placé dans une situation qu'on a connue...", lance-t-il en guise de premier élément de réponse avant d'être coupé par Cyril Viguier qui rappelle que "les jeunes ne développent pas une maladie forcément grave de Covid". Et l'animateur de s'interroger à son tour sur cette mesure : "Alors comment l'expliquer ?"

Un échange intéressant autour de la table de Face aux territoires, où Cyril Viguier avait promis de recevoir "tout le monde, de droite comme de gauche". Auprès de nos confrères de Télé Star début janvier 2022, le journaliste s'était confié sur ce nouveau challenge en vue des élections. "La présidentielle c'est la série Netflix la plus passionnante dont on peut rêver ! À quatre mois du scrutin, les cartes sont rebattues", avait-il estimé. Un carton plein pour lui qui se félicite d'être "repris sur les sites de nos partenaires" et bien d'autres !