Miss France "complétement has been" : une ministre donne son avis chez Cyril Viguier

Comme chaque année, à l'approche de l'élection Miss France (attendue le 11 décembre prochain à Caen), l'événement fait débat. Il y a les partisans et ceux qui sont farouchement contre. Le 18 octobre 2021, l'association Osez le féminisme a d'ailleurs intenté une action en justice contre la société pour "sexisme" et "violation du droit de travail". Une affaire qui fait beaucoup de bruit et qui a été un sujet de discussion dans l'émission politique Face aux Territoires (TV5Monde) ce jeudi 21 octobre 2021. L'animateur Cyril Viguier recevait la ministre déléguée à l'Égalité femmes-hommes Élisabeth Moreno sur son plateau, laquelle a évoqué les critères controversés qu'impose la société Miss France à ses candidates.

"Je pense que Miss France fait partie de nos traditions, de notre culture. Ce qui m'interroge ce sont les règles, que je trouve complétement has been", a-t-elle déclaré. Et d'ajouter : "Je lance un appel à Miss France. Pourquoi est-ce qu'une Miss France ne peut pas faire d'ironie ? Pourquoi est-ce qu'une candidate à Miss France qui pose les seins nus pour lutter contre le cancer du sein est exclue ? Pourquoi une Miss France ne pourrait pas être une maman ? Je trouve que les règles sont complètement has been et il est grand temps qu'elles changent".

La nouvelle présidente de la société Miss France, Alexia Laroche-Joubert, a justement réagi cette semaine sur ces questionnements auprès du Parisien. "Scandalisée" par les accusations portées contre l'événement, la productrice a défendu le concours, trouvant une justification pour chacune des règles. Elle a toutefois reconnu être prête à apporter quelques changements, comme mettre moins l'accent sur les défilés, qu'elle juge trop similaires à ceux de "Victoria's Secret" ou encore mettre davantage en avant les valeurs des Miss et les régions.

Face aux Territoires, le nouveau rendez-vous politique

Élisabeth Moreno a à son tour eu la parole dans Face aux Territoires, quelques semaines après son lancement. C'est en effet le 9 septembre dernier que l'émission a trouvé sa plage horaire tous les jeudis à 9h30 sur TV5Monde et en ligne sur les médias partenaires Ouest France et Nice Matin. Cyril Viguier souhaite ainsi offrir un nouveau rendez-vous politique aux Français en marge des prochaines élections présidentielles. "Nous voulons poser des questions qui concernent la vie quotidienne des gens", a-t-il déclaré dans les colonnes de TV Magazine.

Chaque semaine, l'animateur reçoit une personnalité du milieu politique, lesquelles doivent donc réagir aux questionnements brûlantes des régions du pays. Il s'entoure du rédacteur en chef de Ouest France, François-Xavier Lefranc, du directeur de la rédaction de Nice matin, Cyril Boutier ainsi que de Silvia Garcia, journaliste à TV5Monde. Cyril Viguier a déjà invité Xavier Bertrand, le Premier ministre Jean Castex, Valérie Pecresse et Annick Girardin.

