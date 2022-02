Diaporama Cyril Viguier, l'homme fort des rendez-vous politiques : "On s'intéresse à ce qui fait la réalité d'une élection"

Exclusif - Patrice Carmouze, Silvia Garcia (TV5MONDE) Maria , Cyril Viguier , Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France et candidate à l'investiture des Républicains pour la présidentielle, et François-Xavier Lefranc (rédacteur en chef d'Ouest-France) lors de l'émission "Face aux territoires" présentée par C.Viguier dans les studios de TV5 Monde à Paris, France, le 14 octobre 2021. © Pierre Perusseau/Bestimage

5 / 17

Exclusif - Cyril Viguier et Jean-Baptiste Lemoyne, Ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du Tourisme, des Français de l'étranger et de la Francophonie et auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargé des PME) lors de l'émission "Face aux territoires" présentée par C.Viguier dans les studios de TV5 Monde à Paris, France, le 13 janvier 2022. © Pierre Perusseau/Bestimage