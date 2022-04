Alain Delon adoré en Ukraine : l'hommage "chaleureux" du pays en l'honneur de l'acteur

Alain Delon est l'un des piliers du cinéma français mais il n'y a pas que dans l'Hexagone que son talent rayonne. En Ukraine également. Invité de Cyril Viguier dans l'émission Face aux territoires sur TV5 Monde, Vadym Omelchenko, ambassadeur du pays en France, a souligné à quel point Alain Delon était important dans la culture ukrainienne : "Lorsque j'avais sept ans, ma maman m'a amené voir un film, La Tulipe Noire". Un long-métrage qui changera sa vie : "[Elle] m'a pris par la main pour faire de l'escrime. Je suis resté dix ans à pratiquer ce sport". Le héros de La Tulipe Noire de Christian-Jaque n'est autre qu'Alain Delon, "visage du cinéma français" en Ukraine : "À l'époque soviétique, lorsqu'il y avait le rideau de fer, nous imaginions la France grâce au cinéma. L'un de ses visages était Alain Delon."

Admiratif de son talent, le pays a fait de lui une priorité dans le milieu culturel local : "C'est la raison d'ailleurs pour laquelle le centre culturel ukrainien se trouve au 22 avenue de Messine, hôtel particulier qui, autrefois, appartenait à Alain Delon." Cet hommage ne s'arrête pas là puisque comme le précise Vadym Omelchenko, une salle est totalement dédiée à Alain Delon : "Nous y avons créé une pièce en son honneur. C'est un signe de reconnaissance de la part de l'État ukrainien, de la part du peuple ukrainien, la reconnaissance de l'apport d'Alain Delon dans la culture universelle. C'est un petit geste modeste et nous avons décidé de le faire. J'ai obtenu l'accord du président Zelensky qui a soutenu chaleureusement cette idée. Cette salle existe déjà et nous attendons la visite d'Alain Delon chez nous."

Cyril Viguier ne peut que comprendre ce bel hommage à Alain Delon, lui qui, quelque temps plus tôt, avait eu l'honneur d'interviewer l'acteur après son AVC. Le journaliste n'avait pas caché toute l'admiration qu'il avait pour lui dans les colonnes de Paris Match : "C'est un battant. [...] Il a ainsi manifesté tout au long de l'interview le désir de tourner un dernier film, son dernier film. Il dit même à la télévision que cela pourrait être son meilleur. Cela prouve bien son caractère optimiste et positif que les gens ne connaissent pas car il a sans doute laissé trop transparaître une forme de nostalgie et de regret du passé. Il veut continuer sa vie".

Alain Delon compte parmi les invités les plus prestigieux que Cyril Viguier a pu interviewer au cours de sa carrière. Dans ses émissions sont aussi passés le prince Albert de Monaco, une ribambelle de politiques tels Gérard Collomb, Edouard Philippe, Emmanuel Macron avant qu'il soit élu président de la République et Nicolas Sarkozy mais pas que. Des sportifs ont aussi accepté de s'entretenir avec lui, à l'image de l'ex-nageur Camille Lacourt et du judoka Teddy Riner.