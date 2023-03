Anouchka Delon : "On ne leur dit jamais assez...", sa déclaration à son fils et son mari

Anouchka Delon est une femme ainsi qu'une maman comblée. Ce lundi 20 mars, elle s'est emparée de son compte Instagram pour partager un superbe cliché de son mari Julien Dereims et de leur fils Lino (3 ans). "On ne leur dit jamais assez, que sans eux, sans elles, on ne serait même pas la moitié de nous-mêmes", a-t-elle écrit en légende de cette photo. Une phrase tirée de la chanson de Louis Chedid On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime qu'on les aime. Des paroles dont s'est d'ailleurs inspiré Jacques Weber pour écrire son dernier livre, dans lequel il raconte notamment son amour de jeunesse pour une certaine Annette.

"Super belle photo et citation tellement juste", "Être capable de donner pour recevoir ça fait un véritable coeur", "Vraiment touchant", pouvait-on lire dans l'espace réservé aux commentaires. Sur la photo qui accompagne le post, on aperçoit le mari de l'actrice et leur fils en train de s'amuser dans la neige, dans des combinaisons de ski. Un cliché qui date d'il y a quelques semaines, alors que la petite famille avait posé il y a quelques jours ses valises à Megève pour un petit séjour à la montagne. Mais dans cette nouvelle publication, elle a également ajouté une photo de son fils, de dos, en train de courir dans un champ, loin de la neige et de la montagne. Un petit corgi apparaît également en bas de l'image.