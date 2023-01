Anouchka Delon s'éclate en famille à Megève : son "mec cinglé" et leur fils Lino l'emmènent au sommet !

Recharge familiale indispensable

Cette petite parenthèse au grand air, loin du tumulte de la ville et de l'agitation, a fait le plus grand bien à Anouchka Delon, à qui la journée de samedi a sûrement rappelé de mauvais souvenirs. Il y a deux ans, le 21 janvier 2021, disparaissait Nathalie Delon, seule et unique épouse de son papa. Une actrice qui a compté pour elle et à qui elle a rendu hommage en dévoilant une photo en story également. Elle n'est évidemment pas la seule à avoir eu une pensée pour elle.

Alain Delon lui a évidemment rendu hommage en s'adressant à elle dans un message tendre transmis à l'AFP : "Avec toi, j'ai eu mon premier fils, Anthony, avec toi, j'ai compris que la passion pouvait être infinie... 2 ans déjà... Tu me manques, si tu savais..." Anthony a lui aussi exprimé tout son amour à sa regrettée maman : "On dit qu'avec le temps ça passe... Je sais que c'est vrai. Seulement voilà, pour l'instant la magie n'opère pas du tout." Seul le temps apaisera les blessures, malheureusement.