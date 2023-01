Anthony Delon en manque de sa défunte mère Nathalie : "deux ans déjà", mots poignants pour une triste date

Le temps panse les plaies, certes, mais la douleur ne disparaît jamais. Deux ans après la mort de Nathalie Delon, emportée brutalement et rapidement par un cancer du pancréas à l'âge de 79 ans, l'absence est toujours aussi douloureuse à gérer pour son ex-mari Alain Delon et le fils qu'elle a eu avec lui, Anthony Delon.

En cette journée du samedi 21 janvier, l'auteur du livre Entre chien et loup lui a adressé un joli message en publiant une photo de sa maman dans sa jeunesse sur Instagram : "On dit qu'avec le temps ça passe... Je sais que c'est vrai. Seulement voilà, pour l'instant la magie n'opère pas du tout" écrit-il, usant des hashtags "Deux ans déjà" et "Tu me manques plus que jamais", révélateurs de sa peine.