"Comme tu me manques" : Alain Delon toujours marqué par la mort de son ex-femme Nathalie, mots bouleversants

D'ailleurs, l'acteur, qui avait rencontré la jeune femme en boite de nuit, lui avait déjà rendu un bel hommage après sa mort : "Je suis très triste. Cela me fait toujours beaucoup de mal quand partent ceux que j'ai aimés", avait-il expliqué dans auprès de l'AFP, avant d'ajouter : "On était restés constamment en contact. On se voyait souvent. Je faisais partie de sa vie, elle faisait partie de la mienne. Nous étions encore ensemble à Noël. Nous avons fait des photos ensemble, les dernières."

Une bonne entente conservée pour leur fils Anthony, très choqué par la mort rapide de sa maman. L'an dernier, il avait révélé qu'entre le diagnostic et le décès de l'ex-actrice, il ne s'était en effet déroulé que trente sept jours, qui ne lui avaient pas laissé la possibilité de s'y préparer. Heureusement bien entourés, l'acteur et son père ont résisté ensemble au choc. Notamment en s'entourant d'Anouchka et d'Alain-Fabien Delon, les cadets de l'acteur, nés de sa relation avec le mannequin néerlandais Rosalie Van Breemen.

Tous les deux avaient d'ailleurs fait le déplacement pour soutenir leur grand frère lors des obsèques, malgré la distance qui les sépare, puisqu'Anouchka habite en Suisse non loin de son père désormais, avec son mari Julien et leur petit Lino. Et ne manqueront pas d'avoir une pensée émue ce samedi pour la regrettée septuagénaire...