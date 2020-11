Anouchka Delon, Camélia Jordana, Joeystarr... Hommage en poésie à Samuel Paty

Ce 2 novembre 2020, les élèves de France ont fait leur rentrée après deux semaines de vacances. Un retour en classe non seulement chamboulé par le reconfinement, mais également par l'hommage rendu à Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie sauvagement assassiné le 16 octobre dernier pour avoir montré à ses collégiens des caricatures de Mahomet. De nombreux artistes français se sont joints à cet hommage au sein du collectif Music4heroes. Pas moins de 21 chanteurs, comédiens, journalistes et sportifs ont, le temps d'une poésie, défendu la liberté.

Samuel Le Bihan, Ana Girardot, Elsa Wolinski, Anouchka Delon, Teddy Riner, Alysson Paradis, Camelia Jordana ou encore Julie Gayet, Thomas Dutronc, Stéphane de Groodt et JoeyStarr... Tous ont répondu présent en se filmant depuis chez eux, en train de prononcer quelques couplets du poème Liberté de Paul Éluard. Marie Drucker ouvre cet hommage en vidéo en reprenant les premiers vers tristement d'actualité : "Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable de neige, j'écris ton nom." Finalement, c'est l'acteur et réalisateur Richard Berry qui clôt le poème en déclarant : "Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie, je suis né pour te connaître, pour te nommer, Liberté."

Le collectif associatif Music4heroes est né en mars dernier, lors du premier confinement, en soutien aux héros en première ligne face à la menace du coronavirus. Divers artistes tels que Sting, Clémence Poésy, HollySiz, Tété ou encore Michael Jones s'étaient alors mobilisés en musique. "Music4heroes met en lumière tous ceux et celles qui se battent pour le bien commun et, en ces temps incertains, souhaite défendre les valeurs d'un monde plus éthique, résiliant, solidaire et responsable", a-t-il été précisé dans un communiqué.

Si certains écoliers français ont pu découvrir cette nouvelle vidéo du poème Liberté, tous ont observé une minute de silence à 11h, pour honorer la mémoire de Samuel Paty. Un événement tragique suite auquel les enseignements sont revenus ce lundi sur les notions de liberté d'expression et de laïcité à l'école. Comme l'a précisé l'AFP, le Premier ministre Jean Castex a lui rendu hommage à Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine, la ville où il enseignait, en observant une minute de silence avec les élèves d'une classe locale de CM2.