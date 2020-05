Sting : Le chanteur rejoint Joey Starr et Cécile Cassel sur Music4Heroes

Le déconfinement a peut-être commencé en France, mais les artistes continuent de rendre hommage aux travailleurs en première ligne face à la menace du coronavirus. Le 10 mai 2020, au dernier jour du confinement, c'était au tour de Sting de se joindre au collectif Music4Heroes le temps d'une chanson interprétée depuis chez lui, dans le Wiltshire.

Le chanteur britannique de 68 ans a choisi de reprendre son titre culte Every Breath You Take pour saluer les efforts de tous les héros du quotidien. Une performance enregistrée dans son studio à domicile et mise à disposition sur la plateforme musicale et solidaire www.music4heroes.live. Sting ajoute ainsi sa voix et sa notoriété aux 120 autres artistes qui se sont déjà joints à cette initiative : JoeyStarr , Clémence Poesy, Cali, Madame Monsieur, Mathias Malzieu (Dionysos), Joseph Chedid, Aurélie Saada, Axelle Laffont, Keren Ann, Michael Jones, Fanny et Tom Leeb, Cécile Cassel...