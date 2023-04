Sting, "frère" d'un rappeur très connu : cette énorme somme qu'il gagne chaque jour grâce à lui

Un petit arrangement entre amis ! Il y a plus de vingt ans, alors qu'il veut rendre hommage à son ami Notorious B.I.G. assassiné dans une fusillade, le rappeur Puff Daddy décide de reprendre l'énorme succès des années 80, la chanson Every breath you take, interprétée par le groupe Police. Il la renomme I'll be Missing you, ce qui ne dérange pas le chanteur Sting... à condition que celui-ci lui verse une certaine somme tous les mois.

Les deux hommes s'entendent, et aujourd'hui, près de vingt-six ans plus tard, le deal est toujours d'actualité. Et il est de taille : le rappeur s'est en effet engagé, selon nos confrères de CNews et Capital, à verser à l'interprète original de la chanson près de 150 000 dollars par mois, soit 5 000 euros par jour !

Un montant énorme, dévoilé par le rappeur lui-même sur Twitter pour corriger une information qui parlait de 2000 euros par jour, et qui rapporte donc à Sting près d'1,8 million de dollars par an depuis plus d'un quart de siècle. Mais l'on imagine que vu l'énorme succès d'I'll be Missing you, celui que l'on surnomme également P.Diddy n'a pas vraiment souffert de cet arrangement financier ! D'ailleurs, il ne semble pas être en conflit avec le chanteur.

Une belle amitié

Bien au contraire : dans son tweet, il en profite pour lui faire une petite déclaration. "Love to my brother, Sting !" ("je t'aime mon frère"), a-t-il en effet écrit, accompagné de deux mains formant un coeur. Le britannique, père de six enfants, a quant à lui également profité de ces révélations pour déclarer que tous les deux étaient "de très bons amis désormais". Et a reconnu que la version du rappeur était l'une des "meilleures" reprises de son tube.