Johnny Depp, Sienna Miller, Sting... Pléiade de stars écolos à Monaco

En dépit de la pandémie de coronavirus, de nombreuses célébrités ont fait le déplacement jusqu'à Monaco pour la quatrième édition du Gala pour la santé planétaire, ex-Gala des océans. Le 24 septembre 2020, au Casino de Monte-Carlo, le prince Albert et son épouse la princesse Charlene ont joué les hôtes de marque pour ce rendez-vous de bienfaisance organisé par la Fondation Prince Albert II en faveur de la cause environnementale.

Derrière leur masque, acteurs, chanteurs et mannequins ont pris la pose sur le photocall en tenue de soirée : la Britannique Helen Mirren et son mari Taylor Hackfo, Johnny Depp élégant dans son smoking, l'Américaine Kate Beckinsale, l'acteur et réalisateur Andy Garcia, Sienna Miller, l'explorateur Mike Horn, le tennisman Marat Safin ou la star de la série Game of Thrones Maisie Williams, qui a récemment apporté son soutien à Greenpeace et sa campagne contre les projets de forages dans l'Arctique. De son côté, l'actrice australienne Rebel Wilson a fièrement affiché sa nouvelle silhouette amincie en robe pailletée, officialisant au passage sa romance avec un certain Jacob Busch.

La nièce du prince Albert, et fille de la princesse Stéphanie, Pauline Ducruet, était elle aussi présente, bien sûr vêtue d'une de créations de sa marque de mode unisexe Alter. Sur scène, Leona Lewis et Sting ont donné de la voix devant 300 convives privilégiés. L'interprète de Desert Rose et Every Breath You Take a d'ailleurs reçu le prix spécial de la Fondation Prince Albert II pour son engagement en faveur de la préservation de la planète et des communautés autochtones.

La traditionnelle vente aux enchères a permis de récolter près de 15 millions d'euros, qui sont reversés à la Fondation Prince Albert II et à la Croix-Rouge monégasque. Comme l'a rapporté Nice Matin, parmi les 24 lots, figuraient "une expédition en Arctique avec le prince Albert II, un rôle dans le prochain film d'Andy Garcia, le waterbike sur lequel la princesse Charlene a traversé la Méditerranée [le 13 septembre dernier, NDLR] ou encore un tableau de Miro, Femme Oiseau".