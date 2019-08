Anthony Colette (Danse avec les stars) exhibe ses divins abdominaux à la plage

Les choses se corsent pour Anthony Colette, actuellement en vacances sur l'île de beauté. Avant de reprendre du service sur les dancefloors vernis de TF1 dans Danse avec les Stars, le beau chorégraphe profite d'un repos bien mérité... pendant que ses abonnés profitent de la qualité de ses souvenirs de baignade. Ce vendredi 16 août, l'ancien partenaire d'Iris Mittenaere - qui l'a tout de même menée en finale de la neuvième saison - a partagé une photographie de son corps sculpté, à la sortie de l'eau, ses boucles de cheveux ondulants au gré du vent.

La rentrée risque d'être rude pour Anthony Colette. Le 19 septembre prochain, le beau danseur s'éloignera des sentiers battus de sa discipline artistique en sortant son premier livre Danse avec tes rêves chez Hors Collection. "Passer du ballon de football et des gants de boxe aux tenues de scène de danses latines, c'est ce qu'Anthony Colette a osé, annonce la quatrième de couverture. À 16 ans, quand il découvre Danse avec les Stars à la télévision, aurait-il pu s'imaginer se retrouver un jour sur le même plateau télé quelques années plus tard ? Non ! Et pourtant... Grace à son audace et à sa ténacité, il a pu réaliser son rêve". Une publication qui fait une heureuse dans l'entourage proche du jeune homme : Laurence Druart, la mère d'Iris Mittenaere, évoque toute son admiration pour lui en commentaire sur Instagram.