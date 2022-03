Anthony Delon en deuil : mort de son "ami" et avocat Dominique Warluzel à 64 ans

Anthony Delon aimerait oublier cette journée du mardi 8 mars 2022, synonyme de mauvaise nouvelle désormais. Sur son compte Instagram, l'acteur de 57 ans a annoncé la mort d'un de ses amis proches, l'avocat réputé Dominique Warluzel : "Mon Dominique, tu étais un brillant avocat doté d'une intelligence et d'un talent hors norme, mais avant tout, tu étais mon ami, écrit le compagnon de Sveva Alviti. La vie ne t'a pas épargné, tu t'es battu comme un lion durant de longues années et aujourd'hui c'est fini, tu dois te sentir soulagé. Moi aussi, car je sais que là où tu te trouves, tu as enfin retrouvé la paix. Tu vas me manquer." L'homme de loi, connu pour son implication dans de grandes affaires pénales suisses, avait 64 ans.