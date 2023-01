Antoine Blandin (Recherche appartement) en couple avec une superbe brune : ils accomplissent un grand projet !

En 2018, l'émission Recherche appartement ou maison recrutait un petit nouveau qui allait faire sensation. L'agent immobilier Antoine Blandin rejoignait le programme de M6 au côté de Stéphane Plaza, lequel lui avait proposé le poste en personne. Interrogé par nos confrères de Télé Loisirs, il racontait : "J'ai rencontre Stéphane Plaza il y a presque trois ans. On s'est tout de suite bien entendus donc il m'a proposé de venir travailler avec lui, pour son agence et pour cette émission. C'était une opportunité énorme pour moi et je ne regrette pas". "Même en dehors des caméras nous sommes souvent ensemble (...) cela m'a permis d'être en confiance puis Stéphane était toujours là pour moi. Je pouvais l'appeler jour et nuit", ajoutait-il.

Et il est vrai que Stéphane Plaza et son poulain ont tout l'air de partager une forte complicité. Encore ce vendredi 27 janvier 2023, ils ont passé un sympathique moment ensemble comme Antoine Blandin l'a dévoilé en story Instagram alors qu'ils tournaient des inédits pour Recherche appartement ou maison. Mais le reste de son temps, le beau gosse de 32 ans le passe surtout avec sa compagne de longue date, une certaine Carolyn Lambot.

Le couple se veut plutôt discret mais, de temps en temps, ils prennent plaisir à s'afficher ensemble sur les réseaux sociaux. L'occasion de constater que la jeune femme de 36 ans est tout simplement magnifique. Avec sa silhouette très fine et sans défaut, ses longs cheveux châtains et son sourire en coin, on devine comment elle a su faire craquer Antoine Blandin. (Voir notre diaporama).