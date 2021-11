Antoine Blandin (Recherche appartement ou maison) en couple : photos de la jolie chérie de l'agent immobilier

Pour rappel, Antoine Blandin travaille dans l'émission Recherche appartement ou maison sur M6 depuis le 23 octobre 2018. "J'ai rencontre Stéphane Plaza il y a presque trois ans [Antoine a participé à Chasseurs d'appart' et au Choc des champions sur M6, NDLR]. On s'est tout de suite bien entendus donc il m'a proposé de venir travailler avec lui, pour son agence et pour cette émission. C'était une opportunité énorme pour moi et je ne regrette pas" avait-il confié avant de confier qu'il avait été très anxieux avant son premier passage sur M6 : "J'étais un peu stressé (...) mais Stéphane était toujours là pour moi. Je pouvais l'appeler jour et nuit".