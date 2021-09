Antonio Banderas au bras de sa sublime fille Stella, elle aussi actrice

On dit souvent que le monde du cinéma est une grande famille. Ce qui n'est pas tout à fait faux.

Vendredi 17 septembre 2021, alors que l'Espagne célébrait le septième art avec la 69e édition du Festival du film international de San Sebastien, plusieurs invités en ont profité pour s'offrir un joli moment de complicité. Le peintre Antonio Saura avait fait le déplacement avec sa fille Ana, tout comme un autre Antonio, Banderas, venu jusqu'au tapis rouge en compagnie de sa sublime fille Stella de Carmen.

S'il évolue aujourd'hui au côté de Nicole Kimpel, sa compagne de vingt-et-un ans sa cadette, Antonio Banderas a longtemps été en couple avec Melanie Griffith. Les tourtereaux, qui formaient alors l'un des duos les plus glamour d'Hollywood, s'étaient mariés en 1996 et avaient accueilli leur fille la même année. Inspirée par ses parents, Stella s'est essayée aux joies de l'acting, puisqu'elle est apparue dans le film La tête dans le carton à chapeaux, en 1999, âgée de 3 ans. Mais elle est aujourd'hui la fondatrice d'une marque d'huiles parfumées, nommée LIGHTBOUND, et travaille pour l'agence de mannequins Vision Los Angeles.

Je l'aime toujours

Antonio Banderas et Melanie Griffith ont finalement divorcé en décembre 2015, après dix-neuf ans de mariage. S'il a refait sa vie, l'interprète de Zorro n'a jamais totalement fait une croix sur le passé. "Je ne peux pas l'oublier. C'est une très bonne actrice et je la respecte énormément, confiait-il au magazine El Break de las 7. Je l'aime toujours. Je pense que nous sommes tous deux réticents à l'idée d'enterrer vingt ans de mariage. Nous sommes des êtres humains, nous faisons des erreurs et c'est la condition humaine. Nous avons eu une fille merveilleuse que nous aimons tous les deux et c'est le résultat final de notre relation, la plus belle chose que nous ayons jamais faite ensemble. La vie que j'ai eue avec Mélanie était magnifique. Nous avons eu vingt années merveilleuses pendant lesquelles nous avons donné le meilleur de nous-mêmes et vécu des moments merveilleux que je n'oublierai pas..."