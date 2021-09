Marion Cotillard : Emotion vive face à Penélope Cruz lors du Festival de San Sebastian

Ce même jour, d'ailleurs, Marion Cotillard évoquait ses doutes constants lors d'une conférence de presse, organisée quelques heures avant la cérémonie. "C'est quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie, à chaque film que je commence je ne sais jamais si je vais être à la hauteur", a-t-elle confié, comme le rapporte l'AFP. L'actrice française n'était pas venue jusqu'en Espagne que pour récupérer sa petite statuette. Elle défendait également le documentaire Bigger than Us, de Flore Vasseur, qui suit un groupe de jeunes activistes et qu'elle a co-produit.

Ils furent nombreux, le vendredi 17 septembre 2021, à applaudir Marion Cotillard sur la scène du Festival international du film de San Sebastian. Antonio Banderas et sa fille Stella, Suzanne Lindon, Mabel Lozano, Marc Clotet, China Suárez, Monica De Tomas, Paula Ordovás, Patricia Sañes, Irene Escolar, Mary Burke, Pilar Castro, Asier Etxeetia, Óscar Martínez, Georgina Amorós, Cayetana Guillen Cuervo, Carlos Saura et sa fille, Rozalén, le businessman Jaume Roures et Ricardo Gómez faisaient, entre autres, partie de la foule en délire face à cette célébration du cinéma. Le prix Donostia, nom basque de la ville de Saint-Sébastien, a été décerné pour la première fois en 1986 et a récompensé par le passé Meryl Streep, Richard Gere ou encore Robert De Niro. La 69e édition du festival se tiendra jusqu'au 25 septembre prochain et réserve, au public, encore bien des surprises...