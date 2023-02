Appels au boycott des 12 Coups de midi à cause de Christophe Beaugrand et son mari, l'animateur réagit

Les insultes et commentaires homophobes sont malheureusement beaucoup trop communs sur les réseaux sociaux et Christophe Beaugrand en sait quelque chose... En couple avec le même homme depuis 2011, Ghislain Gerin, l'animateur est plus amoureux et heureux que jamais, surtout depuis qu'il est devenu papa d'un petit Valentin, né en novembre 2019 par GPA. Sur ses comptes Instagram et Twitter le présentateur de Ninja Warrior n'hésite pas à partager des bribes de son quotidien et s'affiche régulièrement dans les bras de celui qu'il aime. Cette année, il a d'ailleurs accepté de participer aux 12 coup de l'amour, présentée par Jean-Luc Reichmann à l'occasion de la Saint-Valentin.

Alors même que l'émission doit être diffusée ce vendredi 10 février 2023 au soir, certains internautes malveillants appellent déjà au boycott pour la simple raison qu'un couple homosexuel sera présent sur le plateau. Des messages que Christophe Beaugrand ne peut pas tolérer... "Mon Jean-Luc Reichmann, je lis des messages qui disent qu'il faut boycotter l'émission de ce soir car nous sommes invités, que TF1 ne devrait pas montrer deux hommes qui s'embrassent car 'des enfants regardent'. Merci Jean-Luc de permettre à nos baisers de faire avancer les mentalités", a-t-il écrit sur Twitter en légende d'un très court extrait de l'émission où on peut le voir embrasser son mari.