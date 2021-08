Aqua : 24 ans après Barbie Girl, Lene Nystrøm n'a pas changé !

Au sujet de la chanteuse Lene Nystrøm, elle s'est mariée en 2001, à Las Vegas, avec le musicien Søren Rasted, également membre du groupe. Le couple a eu deux enfants : India (née en 2004) et Billy (né en 2006) avant de divorcer en 2017. Et malgré les années passées, la chanteuse de 47 ans a su maintenir sa ligne et sa beauté. Quasiment plus de deux décennies après le succès de Barbie Girl, Lene Nystrøm n'a quasiment pas changé et reste la même jolie brune aux yeux verts.

Après avoir dévoilé en 2003 Play With Me, son unique album solo, la jurée de la version danoise de The Voice a repris part au groupe qui l'a fait connaître. Et depuis 2017, le groupe (désormais sans Claus Norreen, parti en 2012, ndlr) a fait une tournée au Danemark, en Suède et en Norvège pour les 20 ans du titre Barbie Girl. Et en 2021, les membres se sont produit sur la scène de la Cophenhagen Pride Party à Faelledparken, vendredi 20 août 2021. Plus tôt dans le mois, c'est au Smukfest que les fans du groupe ont pu retrouver leur chanson culte.