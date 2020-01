Ariane Brodier, "la boule au ventre": elle loupe un événement familial important

Mardi 21 janvier 2020, Ariane Brodier et son compagnon, le rugbyman Fulgence Ouedraogo, fêtent le deuxième anniversaire de leur premier enfant, un petit garçon dont on ignore le prénom. Très discrète sur les détails de sa vie privée, la maman de 40 ans a néanmoins tenu à faire part de ses petites angoisses. En effet, en story Instagram, l'humoriste a révélé qu'elle ne serait pas aux côtés de son fils pour ce jour important.

"Nuit compliquée... ce n'est pas les enfants qui étaient malades mais c'est moi. De la fièvre, un petit malaise, bref on est pas au top. Je pars deux jours à Paris et je pense que je somatise parce qu'aujourd'hui ce sont les deux ans de mon fils et je ne suis pas avec lui, je peux vous dire que j'ai une boule au ventre... c'est peut-être la vie qui me le fait payer. Voilà... deux ans déjà, mon petit bébé, j'ai l'impression que c'était hier, je pense très fort à toi !" a déclareé la jolie blonde face caméra.

Toujours sur son compte Instagram, Ariane Brodier a également publié une vidéo retraçant les deux premières années de vie de son fils. Des minutes précédant l'accouchement aux premiers biberons et aux premières balades et baignades, l'actrice a pris soin d'apposer sa voix sur ces tendres moments. "Deux ans que tu éclaires nos vies... Notre petit trésor tu nous a fait devenir parents. On te désirait si fort avec ton papa. Si tu savais combien nous sommes fiers d'être tes parents. Tu es un petit garçon exceptionnel... mais ne te presse pas de grandir reste encore un peu mon tout petit bébé...", a-t-elle écrit tendrement en légende de cette publication.

Depuis le 25 avril 2019, Ariane Brodier et Fulgence Ouedraogo sont égalementles heureux parents d'une petite fille, dont ils ont aussi gardé le prénom secret. Une deuxième grossesse inespérée pour la jeune maman qui a déjà dû faire face à de nombreuses fausses couches par le passé.