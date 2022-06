Ariane Séguillon : Ces photos déplacées qu'elle reçoit en permanence, "Il y a des trucs monstrueux" (EXCLU)

Est-ce que tu as écrit ce livre pour te réapproprier ton histoire ?

Toute la presse racontait que je maigrissais parce que je faisais du sport, ce qui n'était pas vrai ! Mais au départ, si j'ai accepté de faire ce livre, c'est parce que je voulais rendre justice à mon petit frère. C'est aussi cette situation qui m'a amené à la boulimie. J'ai perdu une des personnes que j'aimais le plus au monde. Il a été détruit dans l'enfance par un viol, une torture. J'avais envie que cette omerta disparaisse grâce à mes écrits.

As-tu fini par pardonner ce silence ?

Le pardon n'est pas l'oubli. Oui j'ai pardonné parce qu'une vie de colère et de haine et de rancoeur... mieux vaut arrêter de vivre. J'ai évidemment une colère en moi, qui est latente, parce qu'on m'a enlevé mon petit frère. Mais j'ai pardonné le silence parce que c'était une autre époque. Maintenant, on parle de la pédophilie, de tout ça, on apprend aux enfants à en parler. A mon époque, on vous mettait des mains aux fesses, on ne trouvait pas ça très agréable mais on trouvait ça normal...

Tu as beaucoup souffert de ce type d'agressions ?

Pas mal oui. Mais je savais dire non. Peut-être que j'aurais eu une carrière un peu plus cinématographique si j'avais accepté de coucher avec deux ou trois personnes. Mais j'ai fait de très belles choses au théâtre et à la télévision.