Ariane Séguillon raconte ses crises de boulimie : "Six baguettes d'affilée, cinq camemberts..."

En pleine promotion de son nouvel ouvrage La grosse qui paraîtra le 9 mars 2022, Ariane Séguillon a tenu à révéler la maladie sournoise et silencieuse dont elle a longtemps souffert aux journalistes de Télé Star. Sincère, l'actrice de Demain nous appartient confie avoir été touchée par la boulimie pendant de nombreuses années. Après avoir pris du recul sur sa terrible addiction à la nourriture, elle comprend désormais que cette maladie cachait un mal-être mental. Selon l'actrice de 53 ans, ses kilos lui permettaient, en quelque sorte, de se protéger.

"Quand on mange six baguettes d'affilée, cinq camemberts, on peut faire un arrêt cardiaque (...) je mangeais n'importe quoi. La moutarde, tout", explique-t-elle à nos confrères de Télé Star, encore hantée par ses crises de boulimie qui auraient pu lui être fatales.

Une maladie qui l'a beaucoup faite souffrir au quotidien et qui a mis son corps à rude épreuve : "Quand on pèse plus de cent kilos, on souffre. Les tendons de mes chevilles ne pouvaient supporter. On est obligé de prendre son élan pour se lever le matin." Touchante, l'actrice n'hésite pas à dévoiler une anecdote traumatisante restée gravée dans sa mémoire, l'une des pires hontes de sa vie : "Une fois devant des gens, la chaise s'est cassée sous mon poids. C'est une humiliation terrible."

Première prérogative selon la maman de Dorian (du groupe Ofenbach) : voir un psychiatre. Tout commence par le mental selon l'ex-femme de Jean-Christophe Lauduique (petit-fils de Guy Lux). "Aucun régime, aucune opération ne marche si on ne se soigne pas en amont", indique-t-elle avec beaucoup de sagesse.

Ayant pris du recul avec ces crises et son addiction, elle indique également avoir rencontré une "psy extraordinaire" qui lui a littéralement sauvé la vie. Tentée par une sleeve (opération consistant à retirer une partie de l'estomac), Ariane Séguillon a été interdite par sa psy de recourir à cette opération tant qu'elle n'aurait pas complètement soigné sa boulimie. Désormais guérie de ce trouble alimentaire, elle espère désormais aider ceux qui souffrent de crises boulimiques et d'obésité.

L'interview intégrale d'Ariane Séguillon est disponible dans l'édition de Télé Star, programmes du 26 février au 4 mars 2022.