Ariane Seguillon, sa santé en sérieux danger à cause de la boulimie : "Je ne pouvais plus marcher..."

Depuis le 9 mars, le premier livre d'Ariane Seguillon est disponible à la vente. Intitulé La Grosse, elle y raconte sa lutte contre la boulimie. Une maladie qu'elle a longtemps tenté de garder secrète. Car pendant des années, l'actrice de 54 ans était dans le déni le plus total. Le déclic pour aller mieux, Ariane Seguillon l'a eu lorsqu'elle s'est retrouvée à mentir à son fils Dorian (du groupe electro Ofenbach).

"Mon fils Dorian m'a aidée. Il le savait depuis longtemps mais il est extrêmement délicat. Il a vite compris qu'en parler était pire que tout car quand on dit à une personne qu'elle mange beaucoup, c'est violent. Un jour, il a mis le doigt dessus car j'avais acheté des dizaines de paquets de gâteaux et ils avaient disparu du placard. J'ai nié puis je me suis dit que je ne pouvais plus lui mentir", a-t-elle expliqué lors d'une interview pour TV Grandes Chaînes.

À cette époque, Ariane Seguillon se rendait également bien compte qu'elle devait agir. Il en dépendait de sa santé, laquelle se détériorait. "J'avais aussi des problèmes physiques qui commençaient à être importants : je ne pouvais plus marcher, j'avais d'énormes inflammations des tendons. C'était très douloureux", s'est-elle souvenue pour nos confrères.

Sur la voie de la guérison, Ariane Seguillon a en outre trouvé le soutien d'une personnalité très connue : Michel Sardou. En effet, le chanteur lui a notamment avisé de se tourner vers une cure d'amaigrissement. "J'étais en tournée au théâtre avec lui. Il m'a conseillé de me soigner car je ne pouvais pas m'en sortir seule. Il a été extrêmement bienveillant", a confirmé la comédienne de Demain nous appartient.

Ariane Seguillon a plus tard eu recours à une sleeve pour l'aider à perdre du poids. Si elle va beaucoup mieux, elle est encore très marquée par toute cette période de lutte avec son corps. C'est pourquoi elle est suivie par une psy, au moins une fois par semaine. "Elle m'est encore indispensable", avoue-t-elle. En écrivant ce livre au titre choc, La Grosse, Ariane Seguillon espère sensibiliser sur le sujet.