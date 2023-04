Arielle Dombasle remplacée en dernière minute dans Les Grosses Têtes, et moquée : "Elle ne va pas être contente !"

Une petite erreur de planning est si vite arrivée ! La preuve. Le vendredi 7 avril 2023, les téléspectateurs de la chaîne Paris Première, qui voyaient en exclusivité la diffusion de l'émission de radio Les Grosses Têtes, ont eu la surprise de se retrouver face à cinq intervenants à la place de six, comme prévu. Laurent Ruquier était effectivement en charmante compagnie, ce jour-là, entouré d'Isabelle Mergault, Christophe Beaugrand, Titoff, Bernard Mabille, Olivier Bellamy... et c'est tout. Mais qui était en retard ? Arielle Dombasle !

Heureusement, Laurent Ruquier a pu compter sur une grosse tête "aussi douée derrière une caméra que devant un micro" pour la remplacer. En attendant qu'Arielle Dombasle ne fasse son entrée tardive, Isabelle Mergault s'est lancée dans une drôle d'imitation, durant laquelle elle a fini par chuter à cause de son cheveu sur la langue. Mais pourquoi l'épouse de Bernard-Henri Lévy n'était-elle pas à l'heure ? "Si ça se trouve elle a encore minci, elle est là et on ne la voit pas" a tenté Titoff. Mauvaise réponse.

La réelle raison de ce petit décalage horaire, c'est Christophe Beaugrand qui l'a dévoilée. "On m'a raconté que c'est son assistante, parce qu'elle a une assistante, qui s'est trompée d'horaire, a-t-il simplement expliqué. Elle va être au cachot à mon avis cette gourgandine." En la remplaçant vocalement parlant, Isabelle Mergault avait surtout subtilisé sa place. Un comble quand on sait qu'Arielle Dombasle s'installe, devant son micro, sur un siège doté d'un confortable petit coussin rehausseur. "Elle va arriver, elle ne va pas être contente parce qu'en plus vous lui avez pris sa place", s'est inquiété Laurent Ruquier. Tout est bien qui finit bien. Face à la réaction angélique de sa consoeur, qui constatait qu'elle n'était pas assise au même endroit que d'habitude, Isabelle Mergault a accepté de lui céder son trône. Royal...