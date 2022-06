Arnaud Delvenne (Top Chef) divorcé : le drame à l'origine de la fin de son mariage

Ce mercredi 15 juin 2022, l'aventure Top Chef s'achève. Après pas moins de dix-huit semaines de compétition, ce sont finalement Arnaud et Louise qui vont s'affronter une dernière fois avec l'espoir de remporter la victoire. En attendant de connaître l'issue de cette treizième saison du concours culinaire, les deux candidats enchaînent les interviews et son sollicités de toute part. Le Parisien leur a notamment consacré un papier dans son édition du jour. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur Arnaud Delvenne.

Le Belge de 36 ans a assurément marqué l'édition de Top Chef avec sa personnalité très attachante. Toujours prêt à faire des blagues et doté d'une folle énergie, il a réussi à devenir l'un des chouchous des téléspectateurs. Mais Arnaud Delvenne cache en réalité derrière son sourire quelques blessures marquantes, comme son divorce. Un échec sentimental causé par un drame, la mort de sa maman survenue il y a dix ans. "Il y avait le décès de ma mère qui me pourrissait la vie depuis dix ans, j'ai divorcé à cause de ce poids que j'avais en moi. Mais de ce négatif, j'ai réussi à faire du positif", a-t-il révélé à nos confrères, enfin libéré.

A Télé-Loisirs, il a aussi fait savoir qu'il était resté marié 10 ans. Au sujet de son ex-femme, il explique : "J'ai décidé de terminer cette relation parce que je n'étais peut-être pas spécialement bien dans ma tête, et certainement dans mon corps. On ne voyait pas non plus l'avenir de la même manière. (...) C'est mon plus grand regret. On a fait des choix, il faut assumer et rebondir. Ma plus grande fierté, aujourd'hui, c'est qu'il soit très bien avec son nouveau compagnon. Mon bonheur, c'est son bonheur."

La disparition de sa maman a également provoqué une importante prise de poids chez Arnaud. Le finaliste a en effet accumulé les kilos jusqu'à peser 117 kilos. Il a dû se tourner vers la chirurgie pour s'amincir et a eu recours à un bypass gastrique quelques mois avant le début du tournage de Top Chef. Cette opération lui a fait perdre 50 kilos.

Le retour à la réalité a été très compliqué

Lors d'une autre interview, pour Gala cette fois, Arnaud a été honnête sur son ressenti après la fin du concours de M6. Le candidat n'aurait pas très bien vécu la reprise de son quotidien. "Le retour à la réalité a été très compliqué", a-t-il avoué. Quelque peu perdu, il a fini par prendre une grande décision. "Pendant deux semaines, je n'arrivais pas à me remettre dans le boulot. Beaucoup de choses avaient changé pendant les semaines d'absence. Il a fallu que je me pose les bonnes questions sur mon avenir. En rentrant au mois de janvier, j'ai démissionné de mon boulot et j'ai ouvert mon propre restaurant", a-t-il confié. Une décision qu'il ne regrette pas du tout et aujourd'hui, il a pour objectif de "pérenniser son restaurant".