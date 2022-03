"Ça a été assez compliqué" : Arnaud Delvenne (Top Chef) très aminci et sans filtre sur son opération

Ils ne sont plus que dix dans Top Chef après les éliminations d'Elliott Van de Velde, Renaud Ramamourty, Tania Cadeddu, Logan Depuydt, Elis Bond et Ambroise Voreux. Et chaque candidat vit l'aventure à sa façon. Arnaud Delvenne, le seul Belge encore en lice, a ainsi rencontré quelques difficultés. En effet, il a subi une opération médicale quelques mois avant le tournage. Auprès de nos confrères de Télé Loisirs, il raconte.

Il y a quelques années, Arnaud Delvenne a vécu un drame, la mort de sa maman. Suite au choc, le jeune chef a accumulé les kilos jusqu'à peser 117 kilos. "J'ai comblé le manque par la nourriture", se souvient-il. C'est en vacances sur les belles plages de Martinique qu'il a un déclic. "Quand j'ai retiré mon t-shirt, c'était impossible. J'ai vu en moi la personne que je n'étais pas à l'intérieur, confie-t-il. J'avais déjà entrepris des régimes mais je n'y arrivais pas." Au retour de son séjour sous les tropiques, Arnaud Delvenne prend rendez-vous avec sa chirurgienne qui a d'abord refusé de l'opérer en raison de sa profession.

Finalement, trois mois plus tard, le jeune brun passe sur le billard. Il subit un bypass gastrique, une intervention chirurgicale visant à réduire la taille de l'estomac pour diminuer la quantité d'aliments ingérés et leur assimilation par l'organisme. Les aliments vont directement dans la partie moyenne de l'intestin grêle. Cette opération lui fait perdre 50 kilos mais nécessite un suivi strict, notamment au niveau de l'alimentation. Et Arnaud Delvenne a intégré le casting de Top Chef quelques mois plus tard seulement... "Je me suis fait opérer fin avril, le concours débutait en octobre. Cela ne faisait même pas un an de bypass. J'étais encore en train de réapprendre à manger. Ça a été assez compliqué", indique-t-il.

Des difficultés qu'il surmonte avec sourire. En effet, si c'était à refaire, il n'aurait pas hésité à sauter le pas ! "Aujourd'hui, je me sens plus en accord avec moi-même. Depuis que je me suis fait opérer, j'ai découvert un nouveau Arnaud. Je dis toujours Arnaud 2.0, mais je n'ai gardé que le positif. Cela ne doit pas servir qu'à moi", se réjouit-il. Autre grand changement dans son quotidien : Arnaud Delvenne propose désormais une cuisine light, à son image !