Top Chef 2022 : Renaud Ramamourty éliminé, cette discussion non filmée avec Glenn Viel...

Après le départ d'Eliott Van de Velde lors du premier épisode, mercredi 23 février 2022 c'est un autre candidat qui a été éliminé de Top Chef, saison 13. Il s'agit de Renaud Ramamourty, qui portait haut et fier le orange de la brigade de Glenn Viel, nouveau chef venu remplacer Michel Sarran. Grande surprise pour le jury qui misait gros sur lui... En interview avec nos confrères de Télé Loisirs, le brun de 30 ans s'explique et évoque une discussion en off avec Glenn Viel.

C'est en dernière chance, face à Arnaud Delvenne (qui a perdu plus de 50 kilos) et Elis Bond dont le restaurant a fermé, sur le thème de la courge, que Renaud Ramamourty n'a pas été la hauteur. Et les critiques des chefs, il les entend. "Je les ai beaucoup analysées. J'ai voulu partir sur des choses trop compliquées lors de l'épreuve du feu. En dernière chance, j'ai visé la simplicité, se justifie-t-il. Je ne voulais pas m'éparpiller en mettant un milliard de choses. Les chefs ont relevé que cela manquait d'assaisonnement et cela m'a coûté ma place."

Le plus déçu reste Glenn Viel, qui voyait un fort potentiel en ce candidat qui connaissait déjà bien le célèbre concours de M6. Rappelons que Renaud Ramamourty a participé à la toute première saison de Top Chef en 2010 et en avait été le tout premier éliminé. Après ce deuxième échec, il a échangé avec son chef... "On a fait un débrief, hors caméras, avec Glenn Viel. Il m'a confié qu'il était déçu. J'ai beaucoup apprécié notre échange, c'était une belle leçon de vie. On s'est laissé en bons termes, confie-t-il. Il m'a proposé de faire un stage chez lui, aux Baux-de-Provence. J'avais aussi besoin d'un avis de professionnels, pour savoir où j'en étais dans ma cuisine. Pour moi, ce concours était un baromètre et reste un condensé très constructif."

L'expérience Top Chef a ainsi permis à Renaud Ramamourty de faire une belle rencontre en la personne de Glenn Viel mais aussi d'avoir une belle proposition de stage. Le duo a gardé contact et le candidat a grandement apprécié évoluer auprès d'un tel coach. "Il est à 300%. On avait l'impression que c'était lui qui vivait l'épreuve. Cela a été une vraie expérience que l'on a vécue ensemble. Il m'a appris tellement de choses, sur le concours, la cuisine en général, ses engagements, s'émerveille-t-il. Il est hyper explosif, il a des idées toutes les trois secondes, ça va dans tous les sens. Je ne regrette pas mon choix parce que je me retrouve un peu dans sa manière de faire."