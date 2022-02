Arnaud Delvenne (Top Chef 2022) a perdu 50 kilos ! L'avant/après bluffant de sa transformation...

La treizième saison de Top Chef bat son plein sur M6. Parmi les quinze candidats initialement en lice, trois viennent tout droit de Belgique. L'un d'entre eux, Eliott Van de Velde, a été éliminé à l'issue du premier épisode. Logan Depuydt et Arnaud Delvenne continuent de défendre les couleurs de leur pays dans le concours culinaire. Une réelle fierté pour Arnaud Delvenne, qui participe au programme en homme nouveau !

Comme le révèle la chaîne dans son portrait, ce jeune chef de 36 ans n'a pas toujours eu l'apparence que les téléspectateurs lui connaissent. Jusqu'en mars 2021, il pesait plus de 115 kilos. Bien décidé à perdre du poids, Arnaud Delvenne a subi une opération. Et ce fut une franche réussite ! Le candidat qui évolue en brigade solitaire dans Top Chef 2022 s'est délesté de pas moins de 50 kilos, passant alors à 65 kilos sur la balance. Grâce à un intervention médicale mais aussi à sa volonté de fer et à un rééquilibrage alimentaire. "Cette perte de poids spectaculaire modifie totalement sa vision de la cuisine. Il propose maintenant une cuisine light et diététique", explique alors M6.

Sur son compte Instagram, Arnaud Delvenne partage de jolies photos de ses réalisations culinaires mais aussi quelques photos récentes de lui. C'est sur Facebook qu'un vieux cliché est publié. En 2016, alors qu'il était aux commandes des cuisines du restaurant Moment, le chef prenait la pose pour la page de l'établissement. En pleine découpe de légumes sur sa planche, Arnaud Delvenne affiche une silhouette plus en formes. "Notre chef Arnaud Delvenne et son équipe sont ravis de vous faire découvrir la nouvelle carte présentant un mélange de saveurs et d'authenticité pour ravir vos papilles. Cette carte est élaborée de façon à respecter l'origine des produits, leur qualité et les producteurs, peut-on lire en légende. Nous sommes très heureux de pouvoir proposer une carte aussi bien remplie de féminité que des plats riches en bouche."