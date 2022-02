Top Chef 2022 : Le restaurant d'un candidat fermé contre son gré, "après 2 ans de bataille..."

Enfin, le jeune chef indique "reculer pour mieux sauter". "Assurément de belles choses sont à venir ! Nous avons déjà hâte de vous parler de tout ça", peut-on également lire. Une référence sans aucun doute à l'ouverture d'un autre restaurant mais aussi et surtout à sa participation à Top Chef ! En effet, le tournage de cette treizième saison a débuté moins de deux semaines plus tard, début octobre 2021. Après avoir obtenu la distinction de Jeunes Talents Gault & Millau en 2019 et L'Assiette Michelin en 2021, Elis Bond espère aller au bout de l'aventure et succéder à Mohamed Cheikh, grand gagnant de Top Chef l'an passé.