Top Chef 2022 : Un candidat en couple avec une superbe jeune femme, de 14 ans sa cadette !

Parmi les quinze candidats de cette treizième saison de Top Chef, ils étaient trois Belges. Désormais, il ne reste plus qu'Arnaud Delvenne pour défendre les couleurs du pays. En effet, Elliott Van de Velde et Logan Depuydt ont été éliminés. La compétition, c'est fini pour eux et ils retournent alors aux fourneaux, loin des caméras de M6 cette fois. Logan Depuydt a de son côté pu retrouver sa superbe compagne, camarade en cuisine mais aussi à la maison !

Sur les réseaux sociaux, le jeune chef de 35 ans partage des plats tous plus appétissants les uns que les autres, mais aussi quelques instants plus intimes comme des moments en famille, notamment avec celle qui partage sa vie, la jolie Laura. En biographie sur son compte Instagram, la blonde aux yeux clairs indique être âgée de 21 ans, soit 14 ans de moins que son amoureux. Plus encore, elle précise vivre en Belgique, être en couple, étudier la comptabilité et être sportive. Aussi, sur sa fiche LinkedIn, elle précise être responsable de salle dans un restaurant. Si elle ne donne pas le nom de l'établissement, la belle Laura prend la pose en plein service à L'Artiste de Falaën, restaurant de son compagnon !

Le couple s'affiche ainsi plus heureux que jamais et le charmant Logan Depuydt ne manque pas une occasion de crier son amour à sa belle, via quelques lignes sur Instagram notamment en légende d'un nouveau selfie en amoureux posté en octobre 2021. "Parce que je t'aime comme un dingue... Tellement content d'avoir croisé ton chemin il y a 2 ans, parce que chaque seconde à tes côtés me remplit de joie de rire et de bonheur... Tu es et tu resteras à tout jamais, je serai toujours la pour toi... Je ne te le dis peut-être pas assez souvent 'je t'aime' et je suis tellement fier de toi", écrit le jeune chef. Les amoureux se sont donc amourachés en 2019 et ne se sont plus jamais quittés.