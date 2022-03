Top Chef 2022 - Logan Depuydt éliminé : Paul Pairet, dépité, pris de regrets...

Après les éliminations d'Elliott Van de Velde, Renaud Ramamourty puis Tania Cadeddu, c'est désormais un autre candidat qui quitte Top Chef. En effet, Logan Depuydt n'a pas été à la hauteur et a été contraint de rendre son tablier à l'issue de l'épisode diffusé mercredi 9 mars 2022 sur M6. C'est en dernière chance que le Belge a échoué. Une grosse déception pour le jeune chef de 35 ans qui n'était pas destiné à participer à cette ultime épreuve... En effet, comme il le confie à nos confrères de TV Mag, Logan Depuydt pensait être qualifié pour la semaine suivante. C'est son camarade Ambroise qui devait être envoyé en dernière chance. Mais son chef de brigade Paul Pairet a changé d'avis à la dernière minute !

"J'étais déçu et triste car c'était une super belle aventure. Au départ, Paul Pairet ne pensait pas à moi pour participer à la dernière chance. Cinq minutes avant, il avait tapé sur l'épaule d'Ambroise en lui demandant s'il était prêt à y aller parce que j'y étais la semaine d'avant, se souvient-il. Et lorsqu'on s'est retrouvés devant le jury, il a changé d'avis en disant que cela aurait logiquement dû être Ambroise mais qu'il m'envoyait parce qu'il croyait en moi et pensait que j'avais les épaules pour réussir. Cela m'a pris au dépourvu parce que je me voyais déjà qualifié pour la semaine suivante. Après les deux épreuves précédentes et les paroles du chef Pairet à Ambroise, j'avais relâché la pression."

"Pas prêt mentalement", Logan Depuydt a su "dès les premières minutes" qu'il serait éliminé du célèbre concours culinaire. "J'ai tout traité sauf le thème demandé, j'ai perdu le fil conducteur. Cinq minutes après la fin de l'épreuve, je me suis demandé pourquoi je n'avais pas été juste efficace sur le fruit rouge. Je fais de la boxe et quand on reçoit un uppercut, on doit se relever. J'ai le regret de ne pas avoir su me remettre debout", poursuit-il. Un échec qui conduit à son élimination. Mais pas question pour lui d'en vouloir au chef qui ne quitte jamais sa casquette ! "Je n'ai pas su m'expliquer avec lui après l'émission. Je n'en veux absolument pas au chef Paul Pairet pour sa décision. S'il m'a choisi pour aller en dernière chance, c'est qu'il croyait en moi donc cela représente plutôt une fierté, assure-t-il. Il a beaucoup regretté de m'avoir envoyé au charbon et était très déçu que je parte. J'ai son numéro de portable et je vais l'appeler pour lui dire qu'il n'y a aucun souci et que cela fait partie du jeu."

Tout est bien qui finit bien !