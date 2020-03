Paul Pairet (Top Chef) : Le secret derrière sa casquette qu'il ne quitte jamais

La onzième saison de Top Chef, actuellement diffusée sur M6, est particulière pour les chefs. En effet, Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Michel Sarran accueillent Paul Pairet, qui remplace Jean-François Piège. Après une apparition dans la saison précédente lors d'une épreuve, il a quitté Shanghaï, où il est aux commandes de trois établissements, pour tourner Top Chef comme chef de brigade ! Pour Le Parisien, Paul Pairet s'est livré sur cette nouvelle expérience, révélant le secret de sa casquette.

Dans Top Chef, ses camarades ne portent pas de couvre-chef. Et Paul Pairet a préféré une casquette plutôt qu'une toque de cuisinier. "Ce n'est pas ma came, a-t-il confié au Parisien le 19 février 2020. Et ce n'est pas très pratique." Ainsi, depuis trente ans, le célèbre chef ne lâche plus sa casquette. "Elle est coupée comme celles de l'armée chinoise, époque Mao. Même si je n'ai pas forcément une approche militaire", a-t-il poursuivi.

Ma casquette est plus connue que moi

Mais derrière cette casquette, Paul Pairet cache une alopécie, à savoir une chute de cheveux. D'ailleurs, lui-même l'a confié à nos confrères : "Je ne la quitte plus depuis que j'ai moins de cheveux." Avec le temps, cette casquette est devenue la marque de fabrique du chef sacré en 2018 meilleur restaurateur du monde par l'association des Grandes Tables du monde. "Quand j'en change, on ne me reconnaît pas. Ma casquette est plus connue que moi", a constaté Paul Pairet.

S'il a gardé sa casquette pour Top Chef, l'acolyte de Philippe Etchebest, Michel Sarran et Hélène Darroze se dit différent en cuisine et devant la caméra. "D'habitude, je prends toutes les décisions, j'organise les stratégies, je mets au point les recettes, avec beaucoup d'exigence envers mes collaborateurs, a-t-il déclaré. Là, j'écoute ce que me dit de faire la production. Je suis comme un étudiant, un stagiaire." Un nouveau rôle qui l'a "relaxé, décontracté" pour le plus grand bonheur de sa brigade, actuellement composée de Mory, Adrien et Justine, qui a récupéré les manchettes violettes de l'éliminé Gianmarco.

Rendez-vous dès 21h05 sur M6 ce mercredi 4 mars 2020 afin de suivre Top Chef.