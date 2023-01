Paul Pairet (Top chef) divorcé de Ralda, la mère de son fils : la manière "extraordinaire" dont il est tombé amoureux d'elle

Paul Pairet renoue avec la restauration française ! Après plus de vingt ans passés en Asie où il y a ouvert plusieurs établissements culinaires, le célèbre chef de 58 ans se prépare à ouvrir les portes de son premier spot à Paris. Baptisé Nonos & Comestibles, il sera installé au sein de l'Hôtel de Crillon, place de la Concorde, dans le 8 arrondissement. Les clients y seront accueillis à compter du 25 janvier 2023.

Paul Pairet leur proposera le grill à la française grâce à une "cuisine intemporelle" et que tout le monde aime."Je vais servir du steak frites sur la place la plus prestigieuse de Paris", s'est- il amusé lors d'une interview pour Paris Match. La figure de Top Chef fera également une offre deli chic avec une sélection de fruits de mer, charcuteries, poissons fumés et fromages. Il sera possible de se régaler à partir de 6 euros mais les prix pourront vite grimper et dépasser les 200 euros.

Un vrai signe d'amour...

Paul Pairet va aussi apporter un peu de ce qu'il a découvert du reste du monde entier dans ses plats et plus particulièrement la soupe Buntut (une soupe de queue de boeuf) "qui le fit tomber amoureux de son ex-épouse Ralda, la mère de son fils Léon, 19 ans", comme on le lit dans les pages du magazine. "À l'époque, je travaillais à Jakarta et j'avais souvent goûté à ce pot-au-feu indonésien parfumé de muscade, d'ail, de poivre et de coriandre. Mais celui de Ralda était tellement extraordinaire que je l'ai pris comme un vrai signe d'amour !", a-t-il confié. C'est donc tout naturellement qu'il a inscrit ce plat très symbolique à la carte de son restaurant Nonos.

Des déclarations qui ont de quoi surprendre tant le complice de Philippe Etchebest est d'ordinaire très discret sur sa vie privée. Il n'évoque ainsi jamais son ex-compagne mais, en 2021, il se laissait en revanche aller à partager une photo exceptionnelle avec son fils Léon. Et pour cause, le jeune homme venait de recevoir son diplôme de la Shanghai Community International School. Car oui, Léon est installé à Shanghaï depuis sa naissance. Paul Pairet y vit également la grande majorité de l'année et y tient notamment son célèbre restaurant Ultraviolet, "la table la plus folle de la planète" comme l'estime Paris Match. Il ne revient en France que pour assouvir ses projets professionnels comme les tournages de Top Chef et maintenant, l'ouverture de sa brasserie Nonos. Une vie partagée aux extrémités du monde qui n'est pas toujours évidente comme il l'a déjà avoué en 2021. "Cela a été compliqué car j'ai fait plusieurs demandes de visa qui ont été refusées, mais normalement je repars bientôt. Il me tarde de revenir pour retrouver mes équipes et surtout fêter les 18 ans de 'Pépère', mon fils Léon", confiait-il pour Télé Star.