Paul Pairet, papa fier : très rare photo avec son fils Léon, retrouvailles festives !

En commentaires, les internautes sont nombreux à féliciter le jeune Léon pour l'obtention de son diplôme. Parmi eux, quelques noms bien connus de la gastronomie française à l'instar de la déjà très médiatisée Hélène Darroze ou encore du chef triplement étoilé et installé en Chine Guillaume Galliot. Et, évidemment, les fidèles téléspectateurs de Top Chef espèrent que Paul Pairet a fait l'avion, comme à chaque victoire dans le concours culinaire de M6, pour l'occasion.

Aujourd'hui, il n'y a pas un mais deux événements à fêter chez les Pairet. Léon a obtenu son diplôme et célèbre en même temps son dix-huitième anniversaire avec son cher papa, qui était coincé en France ! En effet, en mars 2021, au cours d'une interview accordée à nos confrères de Télé Star, le chef expliquait vivre une situation compliquée, loin des siens restés à Shanghai. "Cela a été compliqué car j'ai fait plusieurs demandes de visa qui ont été refusées, mais normalement je repars bientôt. Il me tarde de revenir pour retrouver mes équipes et surtout fêter les 18 ans de 'Pépère', mon fils Léon", confiait-il. C'est désormais chose faite !