Top Chef 2022 : Un candidat opéré juste avant le tournage...

Ils étaient quinze en lice dans la treizième saison de Top Chef, à espérer succéder à Mohamed Cheikh, grand gagnant de la précédente édition. Depuis, Elliott Van de Velde, Renaud Ramamourty, Tania Cadeddu, Logan Depuydt ainsi qu'Elis Bond ont été éliminés. Parmi les dix candidats encore en course, l'un a vécu des mois difficiles juste avant d'intégrer le casting. Auprès de Télé Loisirs, il raconte.

Tous ne se battent pas à armes égales sur le plateau de Top Chef. Arnaud Delvenne peut en témoigner. Dans les colonnes du magazine, il raconte ainsi avoir subi une opération peu avant de se lancer dans le concours. "Au moment du décès de ma mère, il y a dix ans, j'ai comblé le manque par la nourriture. J'étais arrivé à 117 kilos ! Je me suis fait opérer fin avril, le tournage du concours débutait en octobre", confie-t-il, révélant au passage avoir perdu plus de 50 kilos. Une perte de poids impressionnante grâce à cette opération, mais pas que. Arnaud Delvenne a été obligé de se lancer dans un rééquilibrage alimentaire. Pas le meilleur moment pour participer à Top Chef... "C'était compliqué car j'étais encore en train de réapprendre à manger", se souvient-il.

Il est passé de 117 kilos à 65 kilos en quelques mois seulement. Un énorme changement pour lui qui transparaît notamment dans sa cuisine. Dans son portrait révélé par M6, il était indiqué que les recettes d'Arnaud Delvenne ont elles aussi changé du tout au tout. "Cette perte de poids spectaculaire modifie totalement sa vision de la cuisine. Il propose maintenant une cuisine light et diététique", apprenait-on. Lors du deuxième épisode de Top Chef, il avait séduit les jurés avec son assiette de raviole végétale butternut avec farce ciboulette et fromage de chèvre, potimarron rôti au kumquat, purée de butternut et graines de courges poêlées. Ce plat lui avait d'ailleurs valu de quitter sa brigade solitaire pour intégrer celle de Glenn Viel, remplaçant de Michel Sarran.

Un joli coup pour cet ancien assistant manager chez Quick et cuisinier de prison désormais chef exécutif du groupe Van der Valk en Belgique. Reste à savoir jusqu'où il saura bluffer les jurés de Top Chef...