Arnold Schwarzenegger, Miranda Kerr : Les stars touchées par l'incendie de L.A.

Les célébrités ont eu très chaud le lundi 28 octobre 2019. Les murs de la ville de Los Angeles ont été léchés par les flammes lors d'un terrible incendie. Les pompiers qui combattent les feux des forêts sèches de Californie ont eu affaire à plusieurs salves terribles. Alors que 2600 personnes se sont retrouvées sans électricité, d'autres ont dû être évacuées précipitamment, tôt le matin. Les maisons du basketteur LeBron James, d'Arnold Schwarzenegger, de Jim Carrey, d'Angela Lansbury, de John Travolta, de Maria Shriver, et de Miranda Kerr – et son époux Evan Spiegel – ont entre autres été touchées. Le musée Getty, situé sur les hauteurs de la ville, a été fermé, ainsi que plusieurs écoles des environs. Cette tragédie a d'ailleurs déjà été baptisée le Getty Fire.

"Woaw, cet incendie de Los Angeles ne blague pas. J'ai dû quitter ma demeure en urgence et rouler dans les parages avec ma famille en essayant de trouver un endroit où loger, écrit LeBron James sur son compte Twitter. Je prie pour les habitants des quartiers touchés, qui pourraient être affectés par l'incendie". En 2007, Arnold Schwarzenegger avait connu de telles péripéties, en tant que gouverneur, et avait décrété l'état d'urgence pour ses citoyens, dont James Cameron, Olivia Newton-John et Britney Spears. "Si vous êtes dans l'une des zones à évacuer, ne gâchez pas tout. Partez, écrit-il sur les réseaux sociaux. Je remercie les pompiers, les meilleurs du monde, les vrais héros qui se chargent du danger, de protéger comme ça les Californiens."

Cet incident fait tristement écho à l'incendie qui avait déjà ravagé une partie des alentours de Los Angeles au mois de décembre 2018. Un petit miracle avait toutefois eu lieu dans ce bilan catastrophique. Kim Kardashian et Kanye West avaient engagé des pompiers privés pour éteindre le feu menaçant leur maison et avaient, au passage, sauvé tout le quartier. L'incendie avait malheureusement, malgré tout, été le plus meurtrier de l'état de Californie.