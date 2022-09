Arnold Schwarzenegger : Son fils Christopher a complètement fondu, nouvelle silhouette révélée en famille

Détendu, en chemise hawaïenne, celui qui est ensuite devenu gouverneur de Californie y a retrouvé son ex-femme, Maria, la mère de ses quatre enfants. Récent divorcé, il semblait vouloir une ambiance qui semblait plutôt bon enfant, idéale pour célébrer l'anniversaire de leur fils Patrick. L'ancien couple avait pourtant annoncé leur divorce en 2011, après que "Schwarzy" a révélé à sa femme qu'il avait eu un enfant caché avec leur gouvernante !Un jeune homme, Joseph, qui n'a pas rejoint le dîner familial ce lundi, où tout le monde était pourtant présent. Hors de Christopher, le plus jeune de la fratrie, on trouvait également Patrick Schwarzenegger, acteur et mannequin, qui célébrait ses 29 ans, ainsi que les deux filles aînées de la famille, la discrète Christina, 31 ans, et l'autrice Katherine, âgée de bientôt 33 ans et qui était venue avec son célèbre mari.

Depuis 2018, Katherine est en effet en couple avec l'acteur Chris Pratt, vu dans Les Gardiens de la Galaxie ou dans Jurassic World. Fusionnel, le couple s'était marié en juin 2019 avant d'accueillir très rapidement deux petites filles : Lyla est née en août 2020 et Eloise en mai 2022 ! Déjà père d'un petit garçon d'un premier mariage, Jack, le comédien a semblé plutôt bien intégré chez les Schwarzenegger pendant le dîner, qu'il a partagé avec tout le monde.

Pour rappel, Christopher Schwarzenegger et ses frères et soeurs sont également des descendants de la famille Kennedy : leur mère Maria est en effet la fille d'Eunice Kennedy, la soeur de l'ancien président JFK , tragiquement assassiné à Dallas en novembre 1963.