Arnold Schwarzenegger : son fils Christopher est méconnaissable !

C'est l'un des acteurs les plus emblématiques de sa génération. Arnold Schwarzenegger a fait rêver des millions de spectateurs à travers le monde avec des rôles devenus mythiques dans des franchises comme Predator ou Terminator. L'acteur autrichien de 73 ans est vite devenu l'un des acteurs les plus bankables à Hollywood, enchaînant les tournages pour y mettre en avant sa plastique parfaite. Si tout s'est bien passé dans le cinéma, il a par la suite démontré qu'il n'était pas qu'un physique, mais bien un homme à la tête bien faite puisqu'il est élu gouverneur de Californie pendant 8 ans.

Un emploi du temps particulièrement chargé, mais qui ne l'a pas empêché d'avoir une vie de famille bien remplie avec sa femme Maria Shriver. Même s'ils sont divorcés aujourd'hui, les deux ex-époux ont eu quatre enfants ensemble : Katherine (née en 1989), Christina (née en 1991), Patrick (né en 1993) et Christopher (né en 1997). Père d'un enfant caché prénommé Joseph (qui suit les traces de son illustre père), et qui a mené à la rupture de son couple, Arnold Schwarzenegger est un père aimant et qui s'occupe bien de ses enfants.

Si Katherine est une auteur réputée, mariée au beau Chris Pratt, et que Patrick a fait sa place à Hollywood comme mannequin puis acteur, on connaît moins le parcours d'Alexander, dont son père est pourtant très fier. Si Patrick et Joseph tente de ressembler à celui qui fut Mister Universe, il faut bien dire qu'Alexander n'a pas vraiment suivi le même chemin jusqu'ici. Le jeune homme a longtemps eu quelques kilos en trop, mais il semblerait que cette époque soit révolue si l'on s'en tient aux dernières photos de lui.