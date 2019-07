Arnold Schwarzenegger fier de son fils Patrick : "C'est un peu mon clone"

En jeans délavés et boots croco, un Stetson sur la tête : Arnold Schwarzenegger et son fils Patrick sont les stars du nouveau numéro de GQ France pour le mois d'août 2019. Pour accompagner la série photo façon cow-boys californiens, père et fils se sont prêtés au jeu de l'interview en duo. L'occasion pour les deux acteurs de se confier sur leur vie de famille. Élevée en Autriche par un père militaire, la star de Terminator raconte avoir été assez dure avec ses enfants.

L'acteur de 71 ans est le père de quatre enfants nés de son mariage avec Maria Shriver : Katherine (29 ans), tout juste mariée à l'acteur Chris Pratt, Christina (28 ans), Patrick (25 ans) et Christopher (21 ans). Il est également le père de Joseph, 21 ans, né d'une liaison avec une domestique. "Il y avait des règles d'éducation assez strictes que les enfants détestaient, (...) comme faire des économies d'énergie (...). Les enfants devaient ranger et nettoyer eux-mêmes leur chambre, faire leur lessive... Quand ils ne rangeaient pas leurs chaussures, je leur disais que je n'étais pas leur femme de ménage (...). Un jour, j'ai dit à Patrick : 'Hey, on dirait que tu n'en as pas vraiment besoin de ces chaussures !' Et je les ai jetées au feu. C'était ses préférées, il était furieux."