Arnold Schwarzenegger grand-père : sa fille Katherine a accouché

Ce bébé est le deuxième de Chris Pratt, déjà papa d'un petit garçon prénommé Jack (7 ans, fruit de ses amours avec Anna Faris). L'acteur de 41 ans et super-héros de la saga Avengers a épousé Katherine Schwarzenegger en juin 2019 à Montecito, en Californie, un an après le début de leur relation.

Au cours de la grossesse de son épouse, Chris Pratt avait révélé qu'il éprouvait des pulsions gourmandes. "Les glaces, jamais je n'aurais pensé les aimer autant. Je me suis surpris à me plaindre de petites douleurs en bas du dos et aux hanches, et de ma petite prise de poids pendant le confinement, et [Katherine Schwarzenegger] m'a regardé avec tendresse et je me suis dit, 'Oh c'est vrai, je ne suis pas vraiment en position de me plaindre de ça, pas vrai ?'", a-t-il confié à la chaîne Extra TV.