Arthur trébuche avec perte et fracas, Shy'm prise d'un fou rire devant la scène

Arthur serait-il sur une pente glissante ? C'est en tout cas ce que l'animateur a suggéré sur son compte Instagram ce samedi 17 août 2019. Nostalgique de la période hivernale, il a partagé un souvenir de tournage particulièrement hilarant. En séjour au ski, en compagnie de la chanteuse Shy'm, on le voit tout d'abord s'adresser à la caméra pour expliquer ce qu'ils font ensemble sur les pistes avant de trébucher lourdement dans la poudreuse. "Moment fort de la saison, décrit-il. Le jour où j'ai découvert que Shy'm n'avait aucune pitié. Écoutez ce rire sadique ! Aucun respect pour les aînés. Au fond, les rires moqueurs d'Iris Mittenaere, d'Anne-Sophie Girard et de Camille Cerf... tout se perd." Ce n'est pourtant pas faute d'avoir vécu un tel affront du côté de Bercy...

Ces images font écho à des instants qui ne remontent pas d'hier ! Le 19 mai 2018, Arthur proposait une version "No limit" de son émission Vendredi tout est permis où il s'était effectivement entouré de Miss France - entre autres - à la neige. Côté gent masculine, Arnaud Tsamère, Cyril Féraud, Florent Peyre, Tony Saint Laurent et Artus s'étaient joint à la fête. L'occasion pour le papa de Samuel, Aaron et Manava de reproduire, aux sports d'hiver, les épreuves emblématiques du programme comme "Le mime à la chaîne", "Le grand frisson" - plus que jamais, par basse température -, ou "La roue de la mort".