Asafa Powell et sa femme Alyshia : Mariés et déjà parents, ils présentent bébé

L'homme le plus assidu sous les 10 secondes aux 100 mètres n'a pas perdu de temps non plus pour fonder une famille avec la femme de sa vie : cet automne, le fulgurant Asafa Powell et la magnifique Alyshia Miller ont accueilli un fils, dont ils dévoilent les premières images sur les réseaux sociaux.

A désormais 36 ans (bientôt 37, le 23 novembre prochain), Asafa Powell court toujours contre la montre et contre la barre des 10 secondes aux 100 mètres. Mais le sprinteur jamaïcain, champion olympique par équipe à Rio en 2016, sait aussi ralentir la cadence pour pouponner : il vient en effet de devenir papa, quelques mois après son mariage avec le mannequin canadien Alyshia Miller. À lire aussi Jérémy Chardy bientôt papa : sa femme Susan déjà très enceinte DALS 2019 : Moundir en larmes devant une vidéo de sa femme, sa fille et son bébé La Villa, des ex-candidats mariés et de nouveau parents : leur bonheur en photos Sur les comptes Instagram respectifs des deux époux, une charmante frimousse a fait son apparition cet automne. C'est d'abord sa maman qui, le 27 octobre 2019, a partagé une première image de leur fils Amieke Powell, petit garçon déjà très stylé en total look Levi's. Lundi 28 octobre, Asafa lui a emboîté le pas en diffusant une magnifique première photo de famille en noir et blanc réalisée par le professionnel jamaïcain Derron Wright. "Nouveau venu dans la famille", écrit-il avec tendresse en légende de l'image qui le montre, torse nu, en train d'embrasser délicatement le nourrisson, dans les bras de sa maman. Si cette image-là semble avoir été saisie quelques heures seulement après la venue au monde d'Amieke, celle proposée par Alyshia laisse à penser que sa naissance, dont la date exacte n'a pas été divulguée, a eu lieu plus tôt dans le mois.

Asafa Powell et Alyshia Miller se sont mariés le 16 février 2019 à Montego Bay, en Jamaïque. "J'ai vécu une expérience qui change la vie samedi et à présent me voilà mari mari pour de vrai pour de vrai", avait-il ensuite partagé en même temps qu'une somptueuse photo du grand jour, tandis qu'Alyshia, de son côté, remerciait son homme et toutes les parties impliquées pour lui avoir offert le mariage dont elle rêvait. Puis, cet été, la jeune femme avait commencé à souligner ses rondeurs de future maman... L'ancien recordman du monde (9"74) du 100 mètres, qui est aussi le sprinteur le plus souvent passé (97 fois) sous la barre fatidique des 10 secondes sur cette distance - d'où le surnom de "Sub-10 King" qu'il utilise sur Instagram - et s'en est d'ailleurs encore approché (10"02) au mois de juillet à Leverkusen, est par ailleurs père d'une fille issue d'une précédente relation, dont il célébrait le 21 octobre le 7e anniversaire.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

En vidéos