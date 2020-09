Ashlee Simpson, enceinte et stylée sur les photos de sa grossesse

Dans quelques semaines, les Simpson accueilleront un nouveau membre ! Ashlee, la petite soeur de Jessica Simpson, est enceinte de son troisième enfant, le deuxième avec son mari Evan Ross. Elle permet à ses followers de suivre cette nouvelle grossesse et leur révèle son baby bump de plus en plus rond.

Ashlee Simpson et Evan Ross ont annoncé l'heureuse nouvelle le 30 avril dernier, pendant le confinement. La chanteuse de 35 ans avait publié un selfie d'eux deux, tenant son test de grossesse positif. Depuis, elle ne cesse de publier des photos d'elle, seule ou en famille, permettant à ses plus de 960 000 abonnés de suivre l'avancée de sa grossesse.

Sur un nouveau cliché posté dans sa story du mardi 8 septembre, Ashlee se présente aux internautes, assise sur une chaise et vêtue d'une combinaison noire. La jolie blonde se tient le ventre avec les deux mains, comme sur sa charmante photo de famille publiée le 1er septembre dernier.