Ashley Graham enceinte : Cellulite, bourrelets, boutons, elle montre tout !

Afin de fêter Thanksgiving comme il se doit, Ashley Graham (32 ans) a décidé d'offrir un cadeau pas comme les autres à ses fidèles abonnés... Pour immortaliser cette fête importante, le mannequin grande taille a partagé une photographie d'elle dans le plus simple appareil le 28 novembre 2019. Entièrement nue, la femme de Justin Ervin (31 ans) cache légèrement ses seins à l'aide de ses mains. Taquine, la future maman dissimule habilement son sexe grâce à l'inscription :"Happy Thanksgiving !" Sans filtre, le top model s'affiche sans maquillage et laisse apparaître tous les petits défauts de son corps et de son visage. Cellulite, peau d'orange, boutons,... Le mannequin pose sans complexes et souhaite ainsi rassurer toutes les futures mamans ayant pris un peu de poids pendant leur grossesse. Une belle initiative !

Je deviens de plus en plus grosse

Prévue pour janvier 2020, la naissance du futur petit garçon d'Ashley et Justin est très attendue par les fans du couple. Mariée à Justin depuis 2010, Ashley avait confié qu'il lui avait été douloureux de voir son corps changer tout au long de sa grossesse. Le 8 septembre 2019, elle s'était également filmée nue en admettant qu'il était dur de se transformer et de prendre du poids :"Je deviens de plus en plus grosse et j'essaie d'accepter mon nouveau corps chaque jour. C'est une expérience et je suis tellement reconnaissante d'avoir une communauté qui me soutient autant."

Très présente pour ses followers, elle leur avait même laissé son numéro de téléphone pour être toujours plus disponible pour eux. Le 16 novembre 2019, elle écrivait :"Je voudrais rester connectée avec vous. Donc j'ai pensé : je vais vous donner mon nouveau numéro de téléphone ! (...) On peut parler quand vous voulez, au sujet de tout ce que vous voulez !" Une star naturelle et sans filtre à la vie comme sur les réseaux.