Ashley Tisdale se fait retirer ses implants mammaires et dévoile le résultat

Dans les trois opus de la saga High School Musical, elle incarnait Sharpay Evans, une peste au grand coeur débordant d'assurance. Dans la vraie vie, Ashley Tisdale a eu un peu plus de mal à aimer son reflet dans la glace. C'est pourquoi, plus jeune, la comédienne a eu recours à des implants mammaires afin d'augmenter sa poitrine. Mais cette période est révolue. La jeune femme de 35 ans l'a annoncé sur les réseaux sociaux, rédigeant de longues explications vis-à-vis de cette décision. "C'est probablement la chose la plus personnelle que je partage ici, a-t-elle écrit. Comme vous le savez, je suis très ouverte concernant l'évolution de ma santé mentale et j'avais l'impression que cette étape était toute aussi importante."

Cette transformation, Ashley Tisdale l'a opérée tout en discrétion. Au mois d'avril dernier, alors que la ABC organisait une soirée "Family Sing along", l'actrice se joignait à son ancienne bande d'High School Musical pour pousser la chansonnette. La différence physique était imperceptible... alors que durant l'hiver, elle s'était débarrassée de ses implants mammaires. "Avant, je sentais toujours qu'il manquait quelque chose à mon corps, précise-t-elle. Je pensais que l'opération ferait en sorte que je me sentirais complète, plus sûre de moi. Et pendant quelques temps, ça a fonctionné. Mais petit à petit, je me suis battue contre des petits problèmes de santé mineurs, des sensibilités alimentaires, des problèmes d'intestins qui auraient pu être causés par ces implants."