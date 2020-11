Attentats du 13 novembre, les douloureux souvenirs de Christophe Beaugrand : sa soirée "surréaliste"

Cinq ans déjà. Ce vendredi 13 novembre est marqué par un triste anniversaire. Celui des attentats de 2015 qui ont fait, selon le bilan officiel, 130 morts et de nombreux blessés. Christophe Beaugrand se souvient comme si c'était hier de cette soirée où tout a basculé et a donc posté un bouleversant message sur Instagram ce matin.

D'ordinaire, le présentateur du groupe TF1 aime partager des choses légères sur son compte Instagram. Comme certains instant précieux avec son fils Valentin (1 an). Mais aujourd'hui est un jour particulier et Christophe Beaugrand n'avait pas le coeur à la fête. Comme de nombreux internautes, il n'a pas oublié que le 13 novembre 2015 a été marqué par de terribles attentats, dont un qui s'est déroulé au Bataclan, où 1 500 personnes assistaient au concert du groupe américain de rock Eagles of Death Metal. Trois terroristes ont ouvert le feu sur le public, avant qu'un assaut des forces de l'ordre y mette fin et tue les terroristes. La première attaque s'est déroulée aux abords du Stade de France, où se jouait le match amical de football France-Allemagne, auquel assistait notamment le président de la République de l'époque François Hollande. Le personnel de sécurité leur refusant l'accès à l'enceinte du stade, trois terroristes se sont fait exploser.

A ce moment-là, Christophe Beaugrand était à la Plaine-Saint Denis. Il devait tourner la finale de Secret Story 9, une édition remportée par Emilie Fiorelli. Mais après que les attentats ont commencé, les équipes ont, en toute logique, pris la décision de tout annuler. Une soirée que l'animateur de 43 ans a racontée sur Instagram ce vendredi 13 novembre 2020. "Enfermés dans les studios de la Plaine pour la finale de Secret Story que nous n'avons jamais tournée. Paralysés devant les chaînes d'info. On est tout près du Stade de France où le terroriste a manqué son coup. La préfecture nous interdit de sortir. Alors on essaye de se serrer les coudes. Ici, une assistante qui n'a pas de nouvelles de sa petite soeur qui vit dans le 11e, là un ingénieur du son terrifié un de ses meilleurs amis est au Bataclan. Ghislain [son mari, NDLR] est venu pour cette finale. Ma mère aussi. On se demande si c'est la fin du monde mais on a la chance d'être ensemble. Il y a près de 300 personnes dans le public. Eux non plus ne peuvent pas sortir. On attend d'être sûr que tout est sécurisé. Ils ignorent ce qui se passe, ils ont laissé leurs portables à l'accueil. Je crois que j'ai dû les prévenir vers minuit et demi", a-t-il tout d'abord écrit.

Christophe Beaugrand a ensuite précisé qu'il a pris le micro pour expliquer que la France était victime d'une série d'attentats. La réaction du public ne s'est pas fait attendre. "Je me souviens avoir entendu des gens crier. J'ai dit aux gens d'aller retrouver leurs familles et de leur dire qu'ils les aiment. Quelque chose s'est cassé définitivement ce soir là. Notre insouciance sans doute. J'avais envie de partager avec vous cette soirée surréaliste, dans un studio télé clinquant où nous étions censés faire la fête. Alors qu'autour, c'était l'enfer. C'était il y'a 5 ans. J'ai l'impression que c'était hier. Prions ensemble pour tous ceux qui ont été emportés ce soir là et leurs familles", a-t-il conclu.