Aude (L'amour est dans le pré) blessée : elle lance un appel à l'aide auprès de ses abonnés

Depuis la diffusion de la toute première saison en 2005, L'amour est dans le pré continue de remporter un franc succès auprès des téléspectateurs. Chaque année, une poignée d'agriculteurs se démarquent et certains continuent même de rester en contact avec leurs fans, notamment via leurs réseaux sociaux. C'est le cas de la jolie Aude, éleveuse de vaches en Bretagne. Très active sur son compte Instagram, celle qui avait trouvé l'amour auprès de son prétendant Christopher (avec qui elle a eu un enfant en 2019), communique très régulièrement sur sa vie quotidienne.

Ce dimanche 18 décembre 2022, elle s'est emparée de son compte pour demander des conseils à ses abonnés. Sans préciser de quelle façon, la mère de famille a révélé s'être blessée à la main et, plus précisément au niveau du pouce. "Besoin immédiat de vos astuces ! Un de mes pouces est inutilisable. Comment immobiliser / soulager / protéger mon pouce pendant la traite et le reste du travail ? Merci d'avance", a-t-elle questionné sa communauté via une story où l'on peut apercevoir son visage fatigué. Travailleuse acharnée, Aude ne s'arrête jamais un seul instant de s'occuper de son exploitation et de ses bêtes. C'est pourquoi même blessée, la jeune femme souhaite trouver des solutions pour continuer d'exercer son métier.

"Système D" à la rescousse

Heureusement, la jolie blonde a rapidement trouvé une astuce de dépannage. Toujours sur son compte Instagram, dans une autre story publiée quelques heures après la première, Aude a dévoilé une main gantée et enroulée dans un dispositif étrange et assez grossier. "Système D en attendant une attèle digne de ce nom", a-t-elle légendé sa photo. Nul doute que ses fans lui ont probablement envoyé plein d'astuces pour l'aider à soulager sa douleur.

Rappelons que la jeune femme avait participé à la 13e saison de L'amour est dans le pré, en 2018. Au cours du tournage, elle avait trouvé l'amour dans les bras de son prétendant Christopher. S'ils sont aujourd'hui séparés, les deux ex ont néanmoins eu un petit garçon, né en 2019 et prénommé Raphaël.