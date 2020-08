Aude (L'amour est dans le pré) maman : nouveau point commun entre ses enfants

L'éleveuse de vaches laitières Aude est l'heureuse maman de Louane (5 ans, née d'une précédente relation) et Raphaël (1 an, fruit de ses anciens amours avec son prétendant dans L'amour est dans le pré Christopher). Célibataire, elle reste comblée au quotidien par ses bouts de chou qui sont de plus en plus complices. Elle l'a une nouvelle fois prouvé mercredi 26 août 2020.

Sur Instagram, Aude, qui profite enfin de quelques jours de congés depuis cinq ans qu'elle est agricultrice, a partagé une craquante photo de Louane et Raphaël, qui apprécient une journée à poney. Prudente, elle a tout de même décidé de préserver de l'objectif les visages de ses enfants. "Et c'est aujourd'hui que j'ai pris conscience de façon nette et définitive de l'attirance sans limites de mes deux enfants envers les chevaux... Merci @harasducosquer de m'avoir conseillé de prendre deux poneys à la maison pour tenir compagnie aux vaches ! Et merci pour la balade qui porte vraiment bien son nom, une balade dans la nature avec une découverte des prés alentours", légende-t-elle, ravie de cette journée mémorable. Il n'en fallait pas plus pour émouvoir ses fidèles abonnés. En quelques heures, les commentaires bienveillants ont rapidement afflué.